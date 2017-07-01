عاجل...نقل ''حميد المهداوي'' من السجن نحو المحكمة الإبتدائية بالحسيمة للنطق بالحكم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن إجراءات نقل الصحفي ''حميد المهداوي'' من السجن المحلي بالحسيمة نحو المحكمة الإبتدائية بذات المدينة تجري في هذه اللحظات، في إنتظار بداية جلسة محاكمته التي ستنطلق في تمام الساعة

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن إجراءات نقل الصحفي ''حميد المهداوي'' من السجن المحلي بالحسيمة نحو المحكمة الإبتدائية بذات المدينة تجري في هذه اللحظات، في إنتظار بداية جلسة محاكمته التي ستنطلق في تمام الساعة الواحدة زوالا.



وفي ذات السياق، أكد ''الحبيب حاجي'' عضو هيئة الدفاع عن الصحفي ''المهداوي'' أن موكله سيتابع طبقا للمادة 299 من القانون الجنائي، وكذا الفصل 14 من قانون التجمعات، حيث أن العقوبة التي تنص عليها المادتين تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا.



وأكد المحامي، أن الدفاع يعتبر ملف ''حميد المهداوي'' جاهز للمناقشة والنطق بالحكم، حيث لم يستبعد ذات المصدر أن تصدر المحكمة قراراها حول التهمة المنسوبة ''لحميد المهداوي'' وفق النيابة العامة.





