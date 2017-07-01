24 سنة سجنا نافدا لسجناء شْــعلو العافية فسجن ســـلا ﻿

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، بالسجن 24 سنة سجنا نافذا لكل واحد من 33 متهما توبعوا من أجل جناية ''إضرام النار عمدا نتج عنه وفاة، والعصيان''.



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قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، بالسجن 24 سنة سجنا نافذا لكل واحد من 33 متهما توبعوا من أجل جناية "إضرام النار عمدا نتج عنه وفاة، والعصيان".

كما قضت المحكمة، خلال الجلسة المنعقدة ليلة الجمعة السبت، في حق هؤلاء المتهمين الذين يوجد من بينهم قاصرون، بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره 400 ألف درهم لكل واحد منهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وكان مركز الإصلاح والتهذيب بسلا قد شهد في 28 غشت 2015، أعمال شغب وعصيان وإضرام النار في أفرشة المؤسسة السجنية، قام بها نزلاء كانوا يقضون عقوبات حبسية تتعلق بجرائم الحق العام.





