فيديو دار الشوهة.. مغربية معروفة في الفايسبوك عرات منطقة حساسة من الجسد ديالها وهي كتهدر مع صاحبها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التوصال الاجتماعي يومه الاثنين، مقطع فيديو، ظهرت خلاله مغربية مثيرة للجدل معروفة بالفايسبوك، وهي تكشف عن جزء حساس من جسدها خلال تبادل أطراف الحديث عبر الهاتف مع

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التوصال الاجتماعي يومه الاثنين، مقطع فيديو، ظهرت خلاله مغربية مثيرة للجدل معروفة بالفايسبوك، وهي تكشف عن جزء حساس من جسدها خلال تبادل أطراف الحديث عبر الهاتف مع شخص يبدو بأنه على علاقة حميمة معها.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي عشرين ثانية المغربية التي تعيش في تايلاند وهي تقوم بإظهار جزء كبير من صدرها خلال تبادلها أطراف الحديث مع شخص عبرت عن اشتياقها الكبير له.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع مضمون الفيديو، حيث أكد العديد منهم بأنها تجاوزت حدودها هذه المرة، موضحين أنها ظهرت سابقا في فيديو مثير للجدل وهي تتبادل القبل مع أحد الأشخاص.



