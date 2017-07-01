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السجن لمغربي اغتصب شابة ألمانية حامل لمدة ساعتين+تفاصيل

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 12:37 السجن لمغربي اغتصب شابة ألمانية حامل لمدة ساعتين+تفاصيل | حوادث و حقوق
السجن لمغربي اغتصب شابة ألمانية حامل لمدة ساعتين+تفاصيل
قضت محكمة هانوفر الألمانية، خلال الأسبوع الماضي، بسجن المغربي '' نوري.ن''، لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر ، وذلك بعد متابعته بتهمة الاغتصاب والاعتداء الخطير، على فتاة ألمانية حامل في شهرها السابع.

"شوف تيفي"


قضت محكمة هانوفر الألمانية، خلال الأسبوع الماضي، بسجن المغربي " نوري.ن"، لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر ، وذلك بعد متابعته بتهمة الاغتصاب والاعتداء الخطير، على فتاة ألمانية حامل في شهرها السابع.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فإن المعني بالأمر البالغ من العمر 27 هو مهاجر بطريقة غير شرعية، أقدم قبل ثمانية أسابيع على اعتراض سبيل الضحية البالغة من العمر 22 سنة، وقام بتوجيه ضربة لها على مستوى الرأس قبل اغتصابها لمدة ساعتين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المغربي وفور ارتكابه للجرمية فر من مكان الواقعة، بينما تم العثور على الضحية غارقة في بحر من الدماء نتيجة خطورة الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الرأس.



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