 حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو دار الشوهة.. مغربية معروفة في الفايسبوك عرات منطقة حساسة من الجسد ديالها وهي كتهدر مع صاحبها | حوادث و حقوق

فيديو دار الشوهة.. مغربية معروفة في الفايسبوك عرات منطقة حساسة من الجسد ديالها وهي كتهدر مع صاحبها

السجن لمغربي اغتصب شابة ألمانية حامل لمدة ساعتين+تفاصيل | حوادث و حقوق

السجن لمغربي اغتصب شابة ألمانية حامل لمدة ساعتين+تفاصيل

للاستحمام بالماء والملح يومياً فوائد عديدة .. تعرّف عليها | بووز

للاستحمام بالماء والملح يومياً فوائد عديدة .. تعرّف عليها

حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة | ثقافة و فنون

حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة

في ظل الحراك... نجاح 983 مرشحا في مباريات التوظيف بالتعاقد بإقليم الحسيمة | بوليتيك

في ظل الحراك... نجاح 983 مرشحا في مباريات التوظيف بالتعاقد بإقليم الحسيمة

بــــلاغ هام من وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية للمغاربة | مجتمع

بــــلاغ هام من وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية للمغاربة

في سرية تامة..شخصيات تزور زعماء حراك –الريف المعتقلين بسجن عكاشة لبحث حل مشرف | بوليتيك

في سرية تامة..شخصيات تزور زعماء حراك –الريف المعتقلين بسجن عكاشة لبحث حل ''مشرف''

بالصور.. أبناء مدينة الواليدية يطالبون باسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة | مجتمع

بالصور.. أبناء مدينة الواليدية يطالبون باسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة

بالصور: فنانة مغربية تُثير جدلا بارتدائها المايو و نشر صورها على الفايسبوك | ثقافة و فنون

بالصور: فنانة مغربية تُثير جدلا بارتدائها المايو و نشر صورها على الفايسبوك

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 12:25 حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة | ثقافة و فنون
حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة
حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية، تظهر لحظة تصوير النجم الهندي سلمان خان أحد مشاهد فيلمه الجديد بشوارع مدينة الصويرة المغربية.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية، تظهر لحظة تصوير النجم الهندي سلمان خان أحد مشاهد فيلمه الجديد بشوارع مدينة الصويرة المغربية.
وكانت وسائل إعلام هندية، قد أكدت أن الفيلم الذي يصور سلمان خان مشاهده بالمغرب يحمل عنوان " Tiger Zinda Hai "، والذي يشارك فيه ثلة من النجوم المعروفين لدى عشاق السنيما الهندية بالعالم العربي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفيلم الهندي الجديد الذي تصور أحداثه بمدينة الصويرة، هو من إخراج على عباس ظافر، ومن بطولة كاترينا كييف وسلمان خان وعدد من نجوم بوليوود، أبرزهم انجاد بيدى ورانفير شورى وزخارى كوفين وغيرهم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كاتريينا كييف الانستغرام مدينة الصويرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور: فنانة مغربية تُثير جدلا بارتدائها المايو و نشر صورها على الفايسبوك | ثقافة و فنون

بالصور: فنانة مغربية تُثير جدلا بارتدائها المايو و نشر صورها على الفايسبوك

مثير وبالصورة..لبنى أبيضار طلع ليها الدم والسبب ممثل قاليها كذبتي على الناس في قضية مرضك | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..لبنى أبيضار طلع ليها الدم والسبب ممثل قاليها ''كذبتي على الناس في قضية مرضك''

بالفيديو.. موس ماهر يغني وسط الجمهور بمهرجان الراي الدولي في مدينة وجدة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. موس ماهر يغني وسط الجمهور بمهرجان الراي الدولي في مدينة وجدة

بالصورة..بعدما بانت الحقيقة: لبنى أبيضار مازال زايدا فيه..وها شنو قالت | ثقافة و فنون

بالصورة..بعدما بانت الحقيقة: لبنى أبيضار مازال زايدا فيه..وها شنو قالت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو لحظة انهيار معبد بوذي في نهر هائج بميانمار‎ | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

شاهد بالفيديو لحظة انهيار معبد بوذي في نهر هائج بميانمار‎

وفاة جندي مغربي من القبعات الزرق في افريقيا الوسطى | قنوات أخرى

وفاة جندي مغربي من القبعات الزرق في افريقيا الوسطى

بالفيديو.. شاهد أغرب 5 أحداث وقعت بحدائق الحيوان وأكثرها رعباً ! | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد أغرب 5 أحداث وقعت بحدائق الحيوان وأكثرها رعباً !

بالفيديو.. بحضور فنانين مغاربة .. انطلاقة مهرجان للفكاهة بسطات 23/07/2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. بحضور فنانين مغاربة .. انطلاقة مهرجان للفكاهة بسطات 23/07/2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو دار الشوهة.. مغربية معروفة في الفايسبوك عرات منطقة حساسة من الجسد ديالها وهي كتهدر مع صاحبها | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

فيديو دار الشوهة.. مغربية معروفة في الفايسبوك عرات منطقة حساسة من الجسد ديالها وهي كتهدر مع صاحبها

السجن لمغربي اغتصب شابة ألمانية حامل لمدة ساعتين+تفاصيل | حوادث و حقوق

السجن لمغربي اغتصب شابة ألمانية حامل لمدة ساعتين+تفاصيل

للاستحمام بالماء والملح يومياً فوائد عديدة .. تعرّف عليها | بووز

للاستحمام بالماء والملح يومياً فوائد عديدة .. تعرّف عليها

حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة | ثقافة و فنون

حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.