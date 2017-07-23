حصري بالصور ..مشاهد من فيلم النجم الهندي سلمان خان بالصويرة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية، تظهر لحظة تصوير النجم الهندي سلمان خان أحد مشاهد فيلمه الجديد بشوارع مدينة الصويرة المغربية.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية، تظهر لحظة تصوير النجم الهندي سلمان خان أحد مشاهد فيلمه الجديد بشوارع مدينة الصويرة المغربية.

وكانت وسائل إعلام هندية، قد أكدت أن الفيلم الذي يصور سلمان خان مشاهده بالمغرب يحمل عنوان " Tiger Zinda Hai "، والذي يشارك فيه ثلة من النجوم المعروفين لدى عشاق السنيما الهندية بالعالم العربي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفيلم الهندي الجديد الذي تصور أحداثه بمدينة الصويرة، هو من إخراج على عباس ظافر، ومن بطولة كاترينا كييف وسلمان خان وعدد من نجوم بوليوود، أبرزهم انجاد بيدى ورانفير شورى وزخارى كوفين وغيرهم.