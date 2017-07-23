في ظل الحراك... نجاح 983 مرشحا في مباريات التوظيف بالتعاقد بإقليم الحسيمة ﻿

أسفرت مباريات التوظيف بالتعاقد برسم سنة 2017 عن نتائج مهمة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة وما فوق ممن حصلوا على شواهد تثبت استفادتهم من هذا التكوين بإقليم الحسيمة.

شوف تيفي



أسفرت مباريات التوظيف بالتعاقد برسم سنة 2017 عن نتائج مهمة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة وما فوق ممن حصلوا على شواهد تثبت استفادتهم من هذا التكوين بإقليم الحسيمة.



وبناء على النتائج النهائية للمباريات بالمديرية الاقليمية للتعليم بالحسيمة، فقد بلغ عدد الناجحين في الاختبارات الكتابية والشفوية من الإقليم 958، منهم 678 على مستوى التعليم الابتدائي و280 على مستوى التعليم الثانوي، بالإضافةإلى نجاح 25 مرشحا من إقليم الحسيمة في المباريات المنظمة من طرف المديريات الإقليمية للتعليم بالجهة.



وعليه فإن العدد الإجمالي للناجحين من إقليم الحسيمة بلغ 983 مرشحا من أصل 1586 مستفيدا ممن حصلوا على شهادة التكوين في مهن التدريس بعد خضوعهم لتكوين مستمر مكثف.



ووفقا لبلاغ صحفي حول الموضوع توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، هنأ مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الناجحات والناجحين في هذه المباريات، كما يشكر كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و المدرسة العليا للأساتذة على تعاونهما وانخراطهما في هذا الورش التكويني المفيد، حيث أكد المجلس عن حرصه مواصلة هذا البرنامج لفائدة الراغبين في التكوين بمهن التدريس في كافة أقاليم الجهة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وذلك تنفيذا لاتفاقية الشراكة التي صادق عليها المجلس في دورته الأخيرة بالمضيق، والتي تضم، بالإضافة إلى الشريكين السابق ذكرهما، كل المجالس الإقليمية التابعة لتراب الجهة.









