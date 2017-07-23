في سرية تامة..شخصيات تزور زعماء حراك –الريف المعتقلين بسجن عكاشة لبحث حل ''مشرف'' ﻿

في سرية تامة ووسط درجة عالية من التكتم، قادت ''خديجة المروازي'' رئيسة مؤسسة الوسيط رفقة عضو بارز بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية أخرى، زيارة سرية لمعتقلي ''حراك-الريف'' بسجن عكاشة بالدار

شوف تيفي





في سرية تامة ووسط درجة عالية من التكتم، قادت ''خديجة المروازي'' رئيسة مؤسسة الوسيط رفقة عضو بارز بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية أخرى، زيارة سرية لمعتقلي ''حراك-الريف'' بسجن عكاشة بالدار البيضاء.



وكأول شرط لقيام الشخصيات المذكورة بالزيارة ونجاحها هو السرية التامة والتكتم الشديد، حيث عقد الوفد لقاءا مع زعماء حراك-الريف اختتم بوقفهم الإضراب عن الطعام الغير محدود الذي أعلنوه.



وحسب موقع '' maghreb-intelligence '' فالوفد الذي تقوده المقربة من إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أجرى إجتماعا مطولا ومقابلات مع زعماء حراك- الريف لتقاسم كعكة كبيرة مع شخصيات رئيسية من الحراك بسجن عكاشة.



وإستنادا لذات المصدر، فقد وافق أخيرا المعتقلون بسجن عكاشة على وقف حركتهم وترك الطريق ل''حل مشرف''، قد يقود لإعفاء مستقبلي على زعماء الحراك.





