 بالصور.. أبناء مدينة الواليدية يطالبون باسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة ﻿
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بالصور.. أبناء مدينة الواليدية يطالبون باسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة | مجتمع

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بالصور.. أبناء مدينة الواليدية يطالبون باسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 11:58 بالصور.. أبناء مدينة الواليدية يطالبون باسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة | مجتمع
بالصور.. أبناء مدينة الواليدية يطالبون باسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة
بالصور.. أبناء مدينة الواليدية يطالبون باسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة

شوف تيفي

 

توصلت شوف تيفي يومه الإثنين بشكاية قدمها أبناء مدينة الواليدية ضد رئيس جماعة المدينة، وذلك استنكارا منهم على الأمور التي وصفوها بالفاضحة منذ تربعه على كرسي الجماعة متهمينه بالتلاعب في الصفقات والبيع والشراء، مضيفين أن الميزانية الضخمة التي رصدت لمرسى الصيد البحري حيث لم تتبلور إلى أرض الواقع.

وأضاف هؤلاء المواطنون، أن بيت ركوب الأمواج الوليدية كان محط نسيان إذ ومنذ تأسيسه تسلمت الجمعيات والمنظمات مهام التصرف فيه، وذلك بعدما طاله التهميش من قبل رئيس الجماعة، حيث أصبح مكانا للمجرمين والمتشردين، لتتكلف بعد ذلك الجمعية نفسها عناء إعادة بنائه وصباغته و تجهيزه بغية الإستفادة منه حيث أصبح اليوم مجهزا بمختلف الوسائل الرياضية لتمكين أبناء المنطقة من ممارسة رياضة ركوب الأمواج، وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبعد مرور حوالي سنة تفاجأ أعضاء الجمعية اليوم بطلب شخصي من رئيس الجماعة بضرورة الإخلاء الفوري للبيت وتسليم المفاتيح للجماعة و التي بدورها قامت بكراء البيت دون سابق انذار لأحد « أصحاب الشكارة » قصد استغلاله كمقهى.

هذا وطالب أبناء الواليدية من الجهات المعنية التدخل لإسترجاع بيت ركوب الأمواج ومتابعة رئيس الجماعة.

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

توصلت شوف تيفي يومه الإثنين بشكاية قدمها أبناء مدينة الواليدية ضد رئيس جماعة المدينة وذلك استنكارا منهم على الأمور التي وصفوها بالفاضحة منذ تربعه على كرسي الجماعة متهمينه بالتلاعب في الصفقات والبيع والشراء مضيفين أن الميزانية الضخمة التي رصدت لمرسى الصيد البحري حيث لم تتبلور إلى أرض الواقع.

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