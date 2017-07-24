 مثير وبالصورة..لبنى أبيضار طلع ليها الدم والسبب ممثل قاليها ''كذبتي على الناس في قضية مرضك'' ﻿
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مثير وبالصورة..لبنى أبيضار طلع ليها الدم والسبب ممثل قاليها ''كذبتي على الناس في قضية مرضك''

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 11:21 مثير وبالصورة..لبنى أبيضار طلع ليها الدم والسبب ممثل قاليها كذبتي على الناس في قضية مرضك | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة..لبنى أبيضار طلع ليها الدم والسبب ممثل قاليها ''كذبتي على الناس في قضية مرضك''
نشرت لبنى أبيضار على حسابها الخاص بالفايسبوك تدوينة طويلة، عبرت من خلالها عن حزنها الشديد ومعاناتها النفسية بسبب قيام أحد الاشخاص قالت إنه ممثل بتكذيبها بخصوص إصابتها بالمرض الخبيث.

''شوف تيفي''

نشرت لبنى أبيضار على حسابها الخاص بالفايسبوك تدوينة طويلة، عبرت من خلالها عن حزنها الشديد ومعاناتها النفسية بسبب قيام أحد الاشخاص قالت إنه ممثل بتكذيبها بخصوص إصابتها بالمرض الخبيث.

وكتبت ابيضار في تدوينتها ''دبا هاد العذاب النفسي والروحي على من نحسبو اي واحد بغا يتشهر يشهر فيا ويزبل فيا حتى فقمت مرضي ضروري نكون ضحية امتال هاد المرتزقة قراو المسجات ديالو و التواريخ ديالهم وشوفوا قمة النفاق ....دبا اوليدي منين ناخد الملف الطبي ديالي ونمشي ندعيك فين غادي تولي انت وفديواتك و صحابك لي ساكنين ففرنسا ....أولدي الله يهديك انا مغاديش نأديك نخلي الناس يقراو ويعرفو سبب هجومك عليا (الشهرة)كتقول انت ممتل وانا والله مكنعرفكش لكن غنرحمك مني حنت أنت ضعيف وانا أقوى منك''.


وكانت أبيضار، قد أعلنت إصابتها بمرض خبيت على مستوى الحلق، وهو ما كذبه مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أكد أن بطلة ''الزين اللي فيك'' تعاني فقط من مرض عادي على مستوى الرئة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لبنى ابيضار العذاب النفسي الفايسبوك

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