عاجل وبالصور..نايضة في أحد أهم شوارع مدينة الدار البيضاء..وها شنو واقع ﻿

يعرف شارع ''إميل زولا'' بمدينة الدار البيضاء، يومه الخميس، حركة غير عادية في هذه اللحظات من يومه الاثنين، عقب تنظيم أكثر من 500 شخص لوقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها الشركة التي كانوا يعملون بموجب عقود

"شوف تيفي"

يعرف شارع "إميل زولا" بمدينة الدار البيضاء، يومه الخميس، حركة غير عادية في هذه اللحظات من يومه الاثنين، عقب تنظيم أكثر من 500 شخص لوقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها الشركة التي كانوا يعملون بموجب عقود معها بمطار محمد الخامس بصرف جميع مستحقاتهم العالقة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن العاملين، رفعوا مجموعة من الشعارات وسط تواجد أمني كبير، والتي أكدوا من خلالها أن الشركة التي تعاقدوا معها، والتي أغلقت أبوابها، رفضت منحهم مستحقاتهم المالية بالرغم من وجود عقد يربط المئات من العاملين معها.

وأكد العمال أن تخلي الشركة عنهم وعدم التزامها، سيجعل مصير العديد منهم التشرد بعد ضياع المورد الوحيد للحصول على لقمة العيش.