الإحتجاجات والعطش والسياسات العامة تجر العثماني للمساءلة في البرلمان ﻿

سيحضر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى مقر البرلمان في إطار الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة الحكومة حول السياسات العامة، عشية غد الثلاثاء، بعد تزايد الإحتجاجات ضد الإنقطاعات المتكررة للماء

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سيحضر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى مقر البرلمان في إطار الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة الحكومة حول السياسات العامة، عشية غد الثلاثاء، بعد تزايد الإحتجاجات ضد الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.



ويرتقب أن يحاصر البرلمانيون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأسئلة حول التدابير المستعجلة بخصوص إنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، ومدى جودته، حيث بدأت ساكنة عدة مناطق نائية وحضرية، إلى تأسيس تنسيقيات محلية للخروج إلى التظاهر ضدا على "العطش" وجودة المياه التي توفرها الوزارة المكلفة.



ووفق ذات المصدر، فينتظر كذلك التداول في محاور السياسات العمومية للحكومة إتجاه الأشخاص في "وضعية خاصة" والسياسة العقارية للحكومة ، حيث سيقدم العثماني أهم الإجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي في معالجته للموضوعين.





