سقوط 35 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة بدولة إسلامية ﻿

كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية أن ا انفجار سيارة مفخخة غرب العاصمة الأفغانية كابول صباح يومه الاثنين استهدف مقرا لأحد السياسيين الأفغان أسفر عن سقوط 35 قتيلا.

"شوف تيفي"

كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية أن ا انفجار سيارة مفخخة غرب العاصمة الأفغانية كابول صباح يومه الاثنين استهدف مقرا لأحد السياسيين الأفغان أسفر عن سقوط 35 قتيلا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حركة "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن هذا الانفجار والذي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 40 شخصا بجروح بينهم أطفال،مشيرة إلى أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار في الوقت الذي تم فيه نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت ذات المصادر أن وزارة الداخلية الأفغانية، كشفت سابقا عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 42 آخرين في تفجير انتحاري بالعاصمة كابول.





