صادم وبالفيديو..ميريكانية مسلمة طلع ليها الدم منعوها تعوم بمايو المسلمات ''البوركيني'' في أشهر مسبح بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تعبير أمريكية عن غضبها الشديد عقب قرار إدارة مسبح ''أكوا بارك'' الموجود بدار بوعزة ضواحي البيضاء منعها من السباحة بـ

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تعبير أمريكية عن غضبها الشديد عقب قرار إدارة مسبح ''أكوا بارك'' الموجود بدار بوعزة ضواحي البيضاء منعها من السباحة بـ ''البوركيني'' أو ''مايو المسلمات'' كما يطلق عليه.

وعبرت هذه الأمريكية عن دهشتها الكبيرة لمنعها من السباحة بـ''البوركيني'' بالرغم من أن المغرب دولة إسلامية، مشيرة إلى أنها لم تتعرض لهذا الموقف بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث تضامن الجميع مع الأمريكية المسلمة، موضحين أن لها الحرية في السباحة بـ ''البوركيني'' وبالتالي على إدارة المسبح المذكور التقدم باعتذار فوري لها.



