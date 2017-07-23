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تأجيل اجتماع وزارء الخارجية العرب حول القدس إلى يوم الخميس المقبل

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 09:40 تأجيل اجتماع وزارء الخارجية العرب حول القدس إلى يوم الخميس المقبل | دولي
تأجيل اجتماع وزارء الخارجية العرب حول القدس إلى يوم الخميس المقبل
أعلنت جامعة الدول العربية الليلة الماضية عن تأجيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي كان مقررا عقده بعد غد الأربعاء لمناقشة الوضع في مدينة القدس المحتلة إلى اليوم

شوف تيفي:

 

أعلنت جامعة الدول العربية الليلة الماضية عن تأجيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي كان مقررا عقده بعد غد الأربعاء لمناقشة الوضع في مدينة القدس المحتلة إلى اليوم الموالي (الخميس)، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد من وزراء الخارجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، في بيان للجامعة إنه "اتصالا بالاجتماع الطارئ المقرر عقده لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في مدينة القدس وف ي محيط المسجد الأقصى الشريف، فقد تم الاتفاق في ضوء الاتصالات التي جرت على مدار اليوم (أمس) على أن يعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٧ يوليوز الجاري بدلا من يوم الأربعاء، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد من السادة الوزراء".

وأضاف المتحدث أن الاتصالات شهدت أيضا التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي التي اتفق على أن يعقد اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت أمس الأحد عن عقد اجتماع طارئ لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء يخصص لبحث الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس و المسجد الأقصى.

ونقل بيان للجامعة العربية عن المتحدث باسم أمانتها العامة قوله إنه في ضوء الاتصالات المكثفة التي جرت على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وبناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية، دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة، فقد تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

لمناقشة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وفي حرم المسجد الأقصى الشريف.


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