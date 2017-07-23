عاجل.. مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق في إفريقيا الوسطى وإصابة جنود آخرين ﻿

أعلنت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى (مينوسكا) مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق واصابة ثلاثة آخرين في كمين نصبه يوم الاحد مسلحون من ميليشيا انتي-بالاكا في مدينة بانغاسو

"شوف تيفي"





أعلنت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى (مينوسكا) مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق واصابة ثلاثة آخرين في كمين نصبه يوم الاحد مسلحون من ميليشيا انتي-بالاكا في مدينة بانغاسو (جنوب شرق)، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس يومه الاثنين.



وقالت البعثة في بيان أن "قافلة عسكرية لمينوسكا وقعت ضحية كمين نصبه مسلحون من انتي بالاكا بعد ظهر الاحد في بانغاسو" مما اسفر عن مقتل جندي من القبعات الزرق واصابة ثلاثة آخرين، جميعهم مغاربة.



وتقع بانغاسو على بعد 470 كلم من العاصمة بانغي قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وأضاف البيان أن "الهجوم وقع بينما كان جنود القبعات الزرق من الكتيبة المغربية يواكبون شاحنات صهريج تنقل المياه من النهر لسد الاحتياجات الانسانية في المدينة".



وادانت البعثة في بيانها الهجوم وقدمت "التعازي الى عائلة (القتيل) والى المملكة المغربية حكومة وشعبا".



وبهذا يرتفع الى سبعة عدد جنود القبعات الزرق الذين قتلوا في بانغاسو ومحيطها منذ ماي.



