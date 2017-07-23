يا ربي السلامة.. البوليس لقاو عضو ذكري في حقيبة سيدة متزوجة..وهذه هي التفاصيل ﻿

قامت الشرطة الهندية، نهاية الأسبوع المنصرم، باعتقال زوجة، متهمة بقطع العضو الذكري لزوجها خلال شجارعنيف بينهما، بسبب خيانته لها.

"شوف تيفي"



قامت الشرطة الهندية، نهاية الأسبوع المنصرم، باعتقال زوجة، متهمة بقطع العضو الذكري لزوجها خلال شجارعنيف بينهما، بسبب خيانته لها.

وحسب شبكة "بويمن الإخبارية" فقد أوقفت الشرطة السيدة وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 30 عامًا، وهي في طريقها إلى بيت والدها، وخلال تفتيشها عثر في حقيبة يدها على العضو الذكري.

وأوضحت الشبكة أن الزوجين "جاجاديسان وساراسو"، تزوّجا منذ 14 عامًا، وانفصلا قبل عام، لكنهما عادا لبعضهما استجابة لمطالب ابنهما البالغ من العمر 13 عامًا، إلا أن المشاكل بينهما لم تتوقف بسبب اتهام بعضهما البعض بالخيانة، وخلال نشوب جدل بينهما، قامت الزوجة بقطع العضو الذكري لزوجها بواسطة سكين مستغلة خلوده للنوم.

وأكدت ذات الشبكة أن الجيران، قاموا بنقل الزوج إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الاسعافات الضرورية.





