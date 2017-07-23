بالفيديو..حريق داخل حافلة للنقل العمومي بالحي الحسني بالبيضاء والركاب هربوا ﻿

اندلع حريق بمحرك حافلة للنقل العمومي عشية يومه الأحد، مباشرة بعد وصولها إلى شارع افغانستان بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، نتيجة وقوع تماس كهربائي.

''شوف تيفي''

اندلع حريق بمحرك حافلة للنقل العمومي عشية يومه الأحد، مباشرة بعد وصولها إلى شارع افغانستان بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، نتيجة وقوع تماس كهربائي.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص الحادث، فإن حالة من الرعب والهلع الشديد انتابت الركاب الذين سارعوا إلى مغادرة الحافلة، بسبب خروج دخان كثيف من محركها.

تجدر الإشارة إلى أن الآونة الأخيرة، شهدت حوادث مشابهة، تحولت خلالها حافلات للنقل العمومي إلى هياكل حديدية نتيجة تفحمها بالكامل عقب اندلاع النيران بها، نظرا لضعف صيانتها وعدم قدرتها على احتمال حمولتها المضاعفة التي تتجاوز أحيانا الخمسين راكبا.