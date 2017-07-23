مثير..مافيا العقار تنصب على أمير سعودي ضواحي البيضاء ﻿

لم تجد مافيا العقار حرجا في النصب على أمير سعودي وباعته أرضا دون علم صاحبها، الذي يتهم أفراد شبكة استعمال وثيقة وهمية من أجل بيع أرضه المحاذية للطريق المؤدية إلى قصر الأمير المذكورة ببوسكورة.

''شوف تيفي''

لم تجد مافيا العقار حرجا في النصب على أمير سعودي وباعته أرضا دون علم صاحبها، الذي يتهم أفراد شبكة استعمال وثيقة وهمية من أجل بيع أرضه المحاذية للطريق المؤدية إلى قصر الأمير المذكورة ببوسكورة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الاثنين، فإن الشبكة المذكورة تهربت من عقد صفقة بيع الطريق التي تجاوز ثمنها 400 مليون، لدى موثق لأن الأرض محل نزاع أمام المحاكم، مررتها بالاعتماد على ورقة حررها محام وتم تسجيلها بمصلحة لتصحيح الإمضاء بإحدى جماعات البيضاء.

وتواصل المحكمة الابتدائية بالبيضاء، تضيف اليومية، إجراءات البحث في الملف المذكور، إذ رفعت في الحكم عدد 671 الصادر في الملف عدد1177,1201,17 بتاريخ 10 يوليوز الجاري الظلم الذي تعرض له ''ع.ل'' في الأرض ذات الطلب 543,33 باستعمال صدقة مزعومة يدعى أصحابها أن وثيقتها ضاعت منهم علما أنها منسوبة إلى شخص توفي في عهد الحماية.

وانكشفت تفاصيل الفضيحة العقارية الجديدة في ملف السطو على 12 هكتارا في أرض تحمل اسم سيدي النعيمي بتراب إقليم النواصر، جماعة بوسكورة، وذلك عندما اتخذ الملف منعرجا حاسما مع مجيء محمد أوجار إلى وزارة العدل والبدء في تنزيل التعليملت الملكية الرامية إلى مواجهة مافيا العقار.

ووضع الحكم الذي ينتظر أن يحسم في مصير مقبرة حول ضريح الولي المذكور تحولت إلى تجمع للسكن العشوائي، حدا لمناورات وممارسات مشبوهة في ملف مطلب التحفيظ العقاري المذكور ، إلى اعتبار أن أصحاب الوثيقة الوهمية تمكنوا من تسجيل الأرض، رغم أن شهود الإراثة المنجزة في 1925 والمسجلة بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية للبيضاء بتاريخ 21 يوليوز، أكدوا أن أرض سيدي النعيمي الكائنة بقبيلة مديونة فخذة الحوامي في حوزة وتصرف الهالك وأنهم ''لا يعلمون أنه باعها أو وهبها أو رهنها أو تصدق بها او فوتها''.