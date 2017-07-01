فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس...أسرة تعيش التشرد والسبب الأم الهاربة ﻿

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية، يومه الأحد، مقطع فيديو جد مؤلم، يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر افتراش أفراد أسرة مكونة من طفلين ووالدهما الأرض بأحد المدن المغربية.

''شوف تيفي''

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية، يومه الأحد، مقطع فيديو جد مؤلم، يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر افتراش أفراد أسرة مكونة من طفلين ووالدهما الأرض بأحد المدن المغربية.

وحسب ناشري هذا الفيديو المؤلم والصادم، فإن الأمر يتعلق بأسرة تعيش التشرد والحرمان، عقب قيام ''الأم'' بالهروب والتخلي عن فلذة أكبادها لأسباب مجهولة، موضحين أن هذه الأسرة تحتاج إلى تدخل المسؤولين والسلطات المحلية حتى يتم انتشالها من الجحيم الذي تعيشه.

وتفاعل النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدوا تأثرهم الكبير بعد علمهم بالوضع المأساوي لهذه الأسرة، معبرين في الوقت ذاته عن استغرابهم الشديد لعدم تدخل السلطات لتقديم يد المساعدة لهاته الأسرة التي تنتظر من ينتشلها من الشارع.