فيديو جد خطير..شباب كيغامرو بحايتهم في سابق دراجات نارية من نوع 103 بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة مشاركة شبان في عقدهم الثاني، بسباق بواسطة دراجات نارية سريعة من نوع ''103''.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة مشاركة شبان في عقدهم الثاني، بسباق بواسطة دراجات نارية سريعة من نوع ''103''.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن مجموعة من الشبان يغامرون بحياتهم خلال مشاركتهم في هذه السباقات ، موضحين أن تفاصيل الفيديو، جرت أخيرا على مستوى منطقة أولاد زيان بالبيضاء.

وتفاعل عدد من النشطاء مع هذا الفيديو، موضحين أن هذه السباقات الخطيرة، تجري بعيدا عن أعين المصالح الأمنية، حيث تتجمع العشرات من الدراجة النارية السريعة التي تخوض هذه السابقات مقابل وضع مبالغ مالية كرهان.