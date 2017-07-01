فيديو يشعل الفايسبوك..مواطن شاف وزير راكب على سيارة فاخرة وقالي ليه ''ما بانتش ليك الحفرة اللي في طريق'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر قيام مواطن باستفسار الوزير السابق محمد مبديع عن حفرة بإحدى شوارع الفقيه بنصالح والتي مر عليها وهو يركب سيارته الفاخرة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر قيام مواطن باستفسار الوزير السابق محمد مبديع عن حفرة بإحدى شوارع الفقيه بنصالح والتي مر عليها وهو يركب سيارته الفاخرة.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته أربعين ثانية، مواطن يصور بهاتفه النقال حفرة توجد بالشارع، قبل أن ينتقل في اتجاه الوزير السابق و البرلماني عن الفيقه بنصالح محمد مبديع، حيث وجه له سؤال عن موعد القيام بإصلاح هذه الحفرة.



وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بالطريقة التي تواصل بها المواطن مع البرلماني محمد مبديع، متمنين أن يقوم هذا الأخير وجميع البرلمانيين والبرلمانيات بتحمل مسؤولياتهم المتمثلة في خدمة الوطن والمواطن.