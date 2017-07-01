تقارب بين مسؤولي حزب الإستقلال المتصارعين عبر جريدة العلم ﻿

نوه عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، بقرار عبد الله البقالي فتح جريدة العلم لنزار بركة العضو بالحزب للتعبير عن وجهة نظره في أمور الحزب وهو في الطريق لمحطة المؤتمر الوطني17.

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نوه عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، بقرار عبد الله البقالي فتح جريدة العلم لنزار بركة العضو بالحزب للتعبير عن وجهة نظره في أمور الحزب وهو في الطريق لمحطة المؤتمر الوطني17.



وجاء تنويه بن حمزة من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، بالقول'' قرار عبد الله البقالي نشر مقال نزار بركة غدا الإثنين 24 يوليوز 2017 ، على صفحات جريدة ''العلم'' يستحق التنويه بالبقالي و نزار... البقالي لأنه يفتح جريدة الحزب لنقاش صحي داخلي في الطريق إلى محطة المؤتمر 17 و هو أمر إيجابي يحفظ للنقاش سموه كتجربة مهمة في تاريخ الحزب هي إستمرار لتجربة سابقة قبل المؤتمر 16، و نزار لأنه اختار جريدة الحزب للتعبير عن وجهة نظره في أمور الحزب و هو في الطريق لمحطة المؤتمر الوطني، و هو اختيار سليم منعا لكل تأويل غير مناسب''.



وإختتم بن حمزة التعبير عن موقفه من الخطوة بالقول ''العلم'' يجب أن تحتضن نقاش الاستقلاليات و الاستقلاليين بكل السمو اللازم الذي يستحضر الظروف التي يمر بها الحزب و الوطن''.



هذا، ويكشف تنويه عادل بن حمزة بقرار فتح الباب أمام نزار بركة للتعبير عن وجهة نظره عبر جريدة العلم التي يديرها عبد الله البقالي المقرب من حميد شباط، عن وجود تقارب بين وجهات النظر بين تيار أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي تدعم ترشح نزار بركة في المؤتمر المقبل لقيادة الحزب، وتيار الأمين العام الحالي حميد شباط الذي يحضى بدعم القواعد .