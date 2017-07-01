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عاجل.. زلزال يهز دولة إسلامية

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 23:40 عاجل.. زلزال يهز دولة إسلامية | دولي
عاجل.. زلزال يهز دولة إسلامية
ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة بمقياس ريشتر قبل قليل من يومه الأحد المناطق الواقعة جنوبي إيران, ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن السكان.

"شوف تيفي"

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة بمقياس ريشتر قبل قليل من يومه الأحد المناطق الواقعة جنوبي إيران, ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن السكان.

وحسب مصادر اعلامية فإن الزلزال وقع بإقليم كرمان وأدى أيضا إلى انقطاع الاتصالات بالمناطق المتضررة، مشيرة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق نحو 10 كم.

ولم تتوافر تضيف ذات المصادر حتى الآن أية تقارير عن سقوط قتلى او جرحى نتيجة لهذا الزلزال خاصة وان ايران من الدول التى تتعرض للزلازل بشكل شبه يومى. وكان نحو 26 ألف شخص قد لقوا مصرعهم إثر وقوع زلزال بقوة 6ر6 درجة في مدينة بام التاريخية الإيرانية عام 2003.

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