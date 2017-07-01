أزمة الخليج تربك زيارة الملك سلمان للمغرب ﻿

على الرغم من أن الترتيبات الخاصة بزيارة عاهل المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز، أتمت تهييء الظروف لاستقبال خادم الحرمين والوفد الأميري والوزاري المرفق له، خاصة على المستوى التنظيمي

"شوف تيفي"

على الرغم من أن الترتيبات الخاصة بزيارة عاهل المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز، أتمت تهييء الظروف لاستقبال خادم الحرمين والوفد الأميري والوزاري المرفق له، خاصة على المستوى التنظيمي واللوجيستي، حيث تم حجز مئات الغرف بأفخم الفنادق، وتجهيز أسطول من السيارات الفارهة فإن التطورات الجارية في الخليج أربكت موعد هذه الزيارة التي كانت منتظرة يوم الجمعة الماضي.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإنها علمت من مصادر حسنة الإطلاع أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أجل سفره للمغرب إلى وقت غير محدد، حيث ينتظر أن يقضي إجازته الصيفية بقصره الفاخر على شاطئ أشقار بمدينة طنجة.

وأشارت اليومية أن الملك سلمان، استقبل يومه الأحد، الرئيس التركي طيب رجب أردوغان الذي وصل إلى مطار جدة للقيام بجولة في دول الخليج المعنية بالأزمة مع قطر في إطار مساعي تركيا تلطيف الأجواء بين قطر والدول المقاطعة لها.