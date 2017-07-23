بالصورة..بعدما بانت الحقيقة: لبنى أبيضار مازال زايدا فيه..وها شنو قالت ﻿

بعد أن توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية، تكذب ما نشرته لبنى أبيضار بخصوص إصابتها بمرض خبيث، نشرت هذه الأخيرة تدوينة جديدة، أكدت من خلالها بأن حالتها الصحية تحسنت، موجهة شكرها لجميع من قام بدعمها،

"شوف تيفي"

بعد أن توصلت "شوف تيفي" بمعلومات حصرية، تكذب ما نشرته لبنى أبيضار بخصوص إصابتها بمرض خبيث، نشرت هذه الأخيرة تدوينة جديدة، أكدت من خلالها بأن حالتها الصحية تحسنت، موجهة شكرها لجميع من قام بدعمها، وأيضا لجميع من وجهوا لها الانتقاد وتمنوا عذابها.



وكتبت أبيضار على صفحتها بالفايسبوك "الحنونين والحنونات حبابي وأصدقائي وجميع الناس الطيبين لي واقفين معيا ومتضامنين معيا نحب نطمنكم اني لباس عليا و وجودكم فحياتي كيزيدني قوة وإصرار على الشفاء شكرا ليكم من كل قلبي ولي كيتمنى موتي ولي كيتمنى عدابي حتى هوما كنقلهم شكرا ليكم والله يسمح ليكم أما أنا كيف قلت قبل مسامحة من كل قلبي كل واحد مخصص الشر كامل لي فقلبو لبنى ابيضار فقط".



وكان مصدر مطلع لـ"شوف تيفي"، قد نفى ما نشرته لبنى أبيضار، مؤكدا أن بطلة "الزين اللي فيك" في حالة صحية جيدة ولا تعاني من أي مرض خطير.

وأوضح المصدر ذاته أن لبنى أبيضار، حلت خلال الأسبوع الجاري بمصحة توجد بالدائرة 75 بالعاصمة الفرنسية باريس، و قامت بها ببعض الفحوصات التي كشفت أن إصابتها بالسعال هو أمر عادي نتيجة وجود بقعة صغيرة سوداء على مستوى "الرئة"، مشيرا إلى أنها غادرت المصحة ولم ترقد بها طويلا.

وأكد ذات المصدر أن إصابة أبيضار على مستوى الرئة أمر عادي ولا يشكل خطرا على حياتها، موضحا أن وجود بقعة سوداء بالرئة لدى البعض تكون ناجمة إما نتيجة تلوث الهواء أو التدخين أو نتيجة شرب الكحول.

وشدد مصدر "شوف تيفي" على نفيه المطلق لإصابة أبيضار بمرض السرطان على مستوى الحلق وخضوعها للعلاج الكيماوي، معبرا عن استغرابه الكبير لنشرها لتديونتها الشهيرة.



