وفاة فنان عربي مشهور.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل عن وفاة المطرب محسن فاروق، عن عمر يناهز 50 عاما، وقد تم تشييع جنازته بعد صلاة عصر يومه من أحد مساجد منطقة إمبابة بمصر.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل عن وفاة المطرب محسن فاروق، عن عمر يناهز 50 عاما، وقد تم تشييع جنازته بعد صلاة عصر يومه من أحد مساجد منطقة إمبابة بمصر.



وأوضحت المصادر ذاتها أن فاروق، يعد من حفظة التراث الغنائي القلائل، ليس في مصر فقط لكن على مستوى العالم، حتى أن الكثيرين من نجوم الغناء المصريين والعرب يعودون إليه للتأكد من بعض الأعمال المتعلقة بتراثنا إلى جانب هذا وذاك فهو يمتلك مكتبة غنائية نادرة نتيجة البحث المتواصل الذي يقوم به للحفاظ على ثروتنا الغنائية.



وأكدت ذات المصادر أن الراحل هو أحد الفنانين القلائل المتبقين من فرقة الموسيقى العربية التي كونها الراحل الكبير عبد الحليم نويرة.



