هام للراغبين في العمل: مباراة لتوظيف 400 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ﻿

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم عن مباريات توظيف 300 مراقب مربي ذكور، و 20 ضابط مربي و 60 ضابط مربي ممتاز و 20 قائد مربي ممتاز.

"شوف تيفي"

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم عن مباريات توظيف 300 مراقب مربي ذكور، و 20 ضابط مربي و 60 ضابط مربي ممتاز و 20 قائد مربي ممتاز.

وحسب الإعلان الخاص بهذه المباراة فسيحتفظ ب 25 في المائة من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم .

واشترطت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على المترشحين الراغبين بالمشاركة في مباراة توظيف 300 مراقب مربي ذكور أن يكونوا حاملين للشواهد والدبلومات التالية :

أن يكون المترشح حاصلا على احدى الشهادتين التاليتين:

- شهادة البكالوريا.

- دبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 325.86.2 الصادر في 8 جمادى الاولى 1407) 9 يناير 1987 (بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه تخصص الكهرباء أو الترصيص أو الصباغة أو الحدادة).

- توفر المترشح على مهارات عملية في مجال الرياضات الدفاعية أو في التمريض أو المساعدة الاجتماعية أو الاعلاميات أو على رخصة السياقة صنف C أو D يتعين الادلاء بشهادة تثبت ذلك.



وأكد الإعلان أن المباريات ستجري يومي 17 شتنبر 2017 بكل من مدينة أكادير، الراشدية ومكناس و فاتح أكتوبر 2017 بمدينتي القنيطرة و مراكش.

واشترطت المندوبية على المتبارين أن تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 35 سنة.

ويتعين على الراغبين بالترشيح إيداع ملفات ترشيحهم بصفة شخصية بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مقر السكنى حسب اختيار المترشح ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان إلى غاية 31 يوليوز 2017 وهو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح وذلك قصد التأكد من التوفر على شرطي القامة وحدة البصر ولا تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد.