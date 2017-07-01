 هام للراغبين في العمل: مباراة لتوظيف 400 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. زلزال يهز دولة إسلامية | دولي

عاجل.. زلزال يهز دولة إسلامية

أزمة الخليج تربك زيارة الملك سلمان للمغرب | دولي

أزمة الخليج تربك زيارة الملك سلمان للمغرب

بالصورة..بعدما بانت الحقيقة: لبنى أبيضار مازال زايدا فيه..وها شنو قالت | ثقافة و فنون

بالصورة..بعدما بانت الحقيقة: لبنى أبيضار مازال زايدا فيه..وها شنو قالت

وفاة فنان عربي مشهور.. وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

وفاة فنان عربي مشهور.. وهذه هي التفاصيل

هام للراغبين في العمل: مباراة لتوظيف 400 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | مجتمع

هام للراغبين في العمل: مباراة لتوظيف 400 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

هام للمغاربة مستخدمو الواتساب: حضيو راسكم: مكالماتكم وفيديوهاتكم تسجل بطريقة سرية..وهاكيفاش | نت 2.0

هام للمغاربة مستخدمو الواتساب: حضيو راسكم: مكالماتكم وفيديوهاتكم تسجل بطريقة سرية..وهاكيفاش

عاجل..وكيل الملك بالحيسمة يطلق سراح شقيق نبيل أحمجيق ويحفظ ملف 14 معتقلا | بوليتيك

عاجل..وكيل الملك بالحيسمة يطلق سراح شقيق ''نبيل أحمجيق '' ويحفظ ملف 14 معتقلا

شفار ذكي حصلوه سارق موطور فأحد الأسواق وهو يدير راسو حمق باش مايضربوهش ! | حوادث و حقوق

''شفار ذكي'' حصلوه سارق موطور فأحد الأسواق وهو يدير راسو حمق باش مايضربوهش !

مروع وبالفيديو..هاكيفاش حرق متشرد الجسد ديالو وسط سوق ببني ملال+تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق

مروع وبالفيديو..هاكيفاش حرق متشرد الجسد ديالو وسط سوق ببني ملال+تفاصيل جديدة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

هام للراغبين في العمل: مباراة لتوظيف 400 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 22:59 هام للراغبين في العمل: مباراة لتوظيف 400 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | مجتمع
هام للراغبين في العمل: مباراة لتوظيف 400 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم عن مباريات توظيف 300 مراقب مربي ذكور، و 20 ضابط مربي و 60 ضابط مربي ممتاز و 20 قائد مربي ممتاز.

"شوف تيفي"

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم عن مباريات توظيف 300 مراقب مربي ذكور، و 20 ضابط مربي و 60 ضابط مربي ممتاز و 20 قائد مربي ممتاز.

وحسب الإعلان الخاص بهذه المباراة فسيحتفظ ب 25 في المائة من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم .

واشترطت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على المترشحين الراغبين بالمشاركة في مباراة توظيف 300 مراقب مربي ذكور أن يكونوا حاملين للشواهد والدبلومات التالية :

أن يكون المترشح حاصلا على احدى الشهادتين التاليتين:
- شهادة البكالوريا.
- دبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 325.86.2 الصادر في 8 جمادى الاولى 1407) 9 يناير 1987 (بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه تخصص الكهرباء أو الترصيص أو الصباغة أو الحدادة).

- توفر المترشح على مهارات عملية في مجال الرياضات الدفاعية أو في التمريض أو المساعدة الاجتماعية أو الاعلاميات أو على رخصة السياقة صنف C أو D يتعين الادلاء بشهادة تثبت ذلك.


وأكد الإعلان أن المباريات ستجري يومي 17 شتنبر 2017 بكل من مدينة أكادير، الراشدية ومكناس و فاتح أكتوبر 2017 بمدينتي القنيطرة و مراكش.

واشترطت المندوبية على المتبارين أن تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 35 سنة.

ويتعين على الراغبين بالترشيح إيداع ملفات ترشيحهم بصفة شخصية بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مقر السكنى حسب اختيار المترشح ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان إلى غاية 31 يوليوز 2017 وهو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح وذلك قصد التأكد من التوفر على شرطي القامة وحدة البصر ولا تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشهادة المندوبية العامة لإدارة السجون الترشيح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..شوفو ردة فعل الملك محمد السادس بعدما تلاقا بأسرة ريفية... | مجتمع

بالفيديو..شوفو ردة فعل الملك محمد السادس بعدما تلاقا بأسرة ريفية...

مثير وصادم.. نايضة في المسبح بسبب منع مغربيات من السباحة بالبوركيني | مجتمع

مثير وصادم.. نايضة في المسبح بسبب منع مغربيات من السباحة بالبوركيني

في عز حراك الريف.. هذا ما قالته أمريكا عن المغرب | مجتمع

في عز حراك الريف.. هذا ما قالته أمريكا عن المغرب

وزارة الوردي تكشف التفاصيل الحقيقية حول وفاة سيدة حامل خلال عملية الولادة بمستشفى ميدلت | مجتمع

وزارة الوردي تكشف التفاصيل الحقيقية حول وفاة سيدة حامل خلال عملية الولادة بمستشفى ميدلت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوزيرة المكلفة بالماء..الجهة الشرقية تعرف عجزا كبيرا على مستوى السدود | برامج
منذ 2 دقائق

الوزيرة المكلفة بالماء..الجهة الشرقية تعرف عجزا كبيرا على مستوى السدود

مافيا العقار تنصب على أمير سعودي‎ | شوف الصحافة

مافيا العقار تنصب على أمير سعودي‎

الشاب سيمو أنا لا علاقة لي بالسياسية وشكرت العنصر بعفوية وحيدوني من المهرجان | خارج البلاطو

الشاب سيمو أنا لا علاقة لي بالسياسية وشكرت العنصر بعفوية وحيدوني من المهرجان

كسيدة خايبة بزاف في كازا: شاحنة دخلات في سيارة وطاحت من قنطرة..شوفو شنو وقع | خارج البلاطو

كسيدة خايبة بزاف في كازا: شاحنة دخلات في سيارة وطاحت من قنطرة..شوفو شنو وقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. زلزال يهز دولة إسلامية | دولي
منذ 59 دقيقة

عاجل.. زلزال يهز دولة إسلامية

أزمة الخليج تربك زيارة الملك سلمان للمغرب | دولي

أزمة الخليج تربك زيارة الملك سلمان للمغرب

بالصورة..بعدما بانت الحقيقة: لبنى أبيضار مازال زايدا فيه..وها شنو قالت | ثقافة و فنون

بالصورة..بعدما بانت الحقيقة: لبنى أبيضار مازال زايدا فيه..وها شنو قالت

وفاة فنان عربي مشهور.. وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

وفاة فنان عربي مشهور.. وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.