هام للمغاربة مستخدمو الواتساب: حضيو راسكم: مكالماتكم وفيديوهاتكم تسجل بطريقة سرية..وهاكيفاش ﻿

كشف موقع صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية أن برنامجا خبيثا، انتشر على الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل ''أندرويد''، يمكنه تسجيل المكالمات والفيديوهات بطريقة سرية.

"شوف تيفي"

كشف موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن برنامجا خبيثا، انتشر على الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد"، يمكنه تسجيل المكالمات والفيديوهات بطريقة سرية.

وأوضح الموقع البريطاني أن البرنامج الجديد من نوع الفدية GhostCtrl، وقد انتشر عن طريق التخفي في صورة تطبيقات مثل واتساب ولعبة بوكيمون جو، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل المقاطع الصوتية والفيديو، وغلق شاشة الجهاز وتغيير كلمة السر، وذلك حتى يجعل كل شيء مهيأ للمطالبة بفدية من المستخدمين المتضررين.

وأكد "ديلي ميل" أن المستخدمين، يقومون بتحميل إصدارات مزيفة من التطبيقات الشائعة، والتي تبدو مثل الأصلية تماماً، ولكنها مصابة بالفيروس، وعند تثبيت التطبيق فإنه يفتح باباً خلفياً أمام المخترقين لاختراق الهاتف الذكي، ويسمح لهم بعد ذلك بالتجسس على أنشطة مستخدم الواتساب من خلال الكاميرا الخاصة بالهاتف ومكبر الصوت.



