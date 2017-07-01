عاجل..وكيل الملك بالحيسمة يطلق سراح شقيق ''نبيل أحمجيق '' ويحفظ ملف 14 معتقلا ﻿

كشف مصدر مطلع، أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، قررت متابعة 13 شخصا في حالة إعتقال، بينما حفظت المتابعة في حق 14 موقوفا ومتابعة 4 آخرين في حالة سراح.

شوف تيفي





كشف مصدر مطلع، أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، قررت متابعة 13 شخصا في حالة إعتقال، بينما حفظت المتابعة في حق 14 موقوفا ومتابعة 4 آخرين في حالة سراح.



وأضاف ذات المصدر، أن عدد المعتقلين الذين تم تقديمهم اليوم موزعين بين الحسيمة وإمزورن، حيث قررت النيابة العامة إطلاق سراح جميع المعتقلين المنحدرين من منطقة إمزورن والبالغ عددهم 14 موقوفا، فيما قررت متابعة 13 معتقلا آخر من مدينة الحسيمة، في حالة إعتقال وتحديد أولى جلسات محاكمتهم يوم غد الإثنين.



كما تم متابعة أربعة أخرين في حالة سراح بينهم شقيق دينامو الحراك المعتقل بسجن عكاشة ''نبيل أحمجيق''، إذ قررت النيابة العامة إطلاق سراح كل من طارق أحمجيق وكمال الشيباني والزموري محمد وسمير بادي المنحدرين من مدينة الحسيمة.





