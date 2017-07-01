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مروع وبالفيديو..هاكيفاش حرق متشرد الجسد ديالو وسط سوق ببني ملال+تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 21:22 مروع وبالفيديو..هاكيفاش حرق متشرد الجسد ديالو وسط سوق ببني ملال+تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق
مروع وبالفيديو..هاكيفاش حرق متشرد الجسد ديالو وسط سوق ببني ملال+تفاصيل جديدة
في جديد حالة المتشرد الذي أضرم النار في جسده بسوق أسبوعي بمدينة بني ملال يومه الأحد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حالته مستقرة، عقب تلقيه للاسعافات الضرورية بالمستشفى الاقليمي للمدينة.

"شوف تيفي"

في جديد حالة المتشرد الذي أضرم النار في جسده بسوق أسبوعي بمدينة بني ملال يومه الأحد، علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حالته مستقرة، عقب تلقيه للاسعافات الضرورية بالمستشفى الاقليمي للمدينة.

وأوضح المصدر ذاته أن قائد الدائرة السادسة وباقي السلطة المحلية، قاموا بدور كبير في إخماد النيران التي اندلعت بجسد المعني بالأمر "محمد.ب" الملقب بـ "راكوبا"، والذي كان في حالة تخدير نتيجة إدمانه على مخدر "الدوليو"، وخلال محاولته إشعال سيجارة، اندلعت به النيران في مشهد وصف بالخطير والمروع.


وأضاف ذات المصدر أن الوقاية المدنية، تأخرت لأكثر من نصف الساعة، بالرغم من قيام المتواجدين بعين المكان بالعشرات من الاتصالات، وهو ما أثار غضب واستياء الجميع.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بني ملال السوق راكوبا سيجارة بني ملال

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