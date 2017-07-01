مثير.. تهريب حصاد من الباب الخلفي لمدرسة عليا بطنجة ﻿

اضطرت إدارة المدرسة العليا للتجارة والتسيير بطنجة إلى ''تهريب'' وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، من الباب الخلفي للمؤسسة خلال مشاركته في حفل للتخرج يوم الجمعة الماضي حتى لا يتم

"شوف تيفي"

اضطرت إدارة المدرسة العليا للتجارة والتسيير بطنجة إلى "تهريب" وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، من الباب الخلفي للمؤسسة خلال مشاركته في حفل للتخرج يوم الجمعة الماضي حتى لا يتم محاصرته من طرف طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الغاضبين والمحتجين منذ أسابيع.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها ليوم غد الاثنين فإن طلبة شعبة الاقتصاد مرفوقين بزملائهم من شعب أخرى بالكلية نفسها، قد خططوا لمحاصرة حصاد خلال دخوله للمدرسة العليا المذكورة، من أجل تسليمه مباشرة مطالبهم التي قاطعوا بناء على عدم تنفيذها الامتحانات الإستدراكية والتي دفعتهم إلى الاعتصام داخل حرم الكلية.

وأضافت اليومية أن الطلبة عقدوا العزم على عرض الاختلالات التي تعرفها كلية القانون والاقتصاد على حصاد مرفوقة بما يحملونه من حجج على شكل وثائق وتسجيلات صوتية ومرئية وصور.



