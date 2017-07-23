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خطير.. معركة بالماء القاطع تهز البيضاء..وها شنو وقع

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 21:00 خطير.. معركة بالماء القاطع تهز البيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير.. معركة بالماء القاطع تهز البيضاء..وها شنو وقع
شهد باب مراكش بمدينة الدار البيضاء، ليلة السبت الأحد، أحداثا جد خطيرة، بطلاها بائعان متجولان دخلا في معركة خطيرة حول الأحق منهما في عرض سلعته.

"شوف تيفي"
شهد باب مراكش بمدينة الدار البيضاء، ليلة السبت الأحد، أحداثا جد خطيرة، بطلاها بائعان متجولان دخلا في معركة خطيرة حول الأحق منهما في عرض سلعته.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمور تطورت بين البائعين عقب تبادلهما للضرب، حيث قام أحدهما بسكب كمية مهمة من الماء القاطع على وجه الآخر متسببا له في حروق جد خطيرة على مستوى الوجه.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، أوقفت الطرف الأول في هذه المعركة، قبل أن تتوجه إلى مستشفى الصوفي الذي استمعت به إلى الطرف الثاني في هذه المعركة والذي تم اقتياده هو الآخر إلى الدائرة الأمنية من أجل تعميق البحث معه بإشراف من النيابة العامة.

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المغرب شوف تيفي الما قاطع البائعين

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