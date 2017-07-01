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عاجل..متشرد يضرم النار في جسده وسط سوق بمدينة بني ملال+تفاصيل جد خطيرة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 19:25 عاجل..متشرد يضرم النار في جسده وسط سوق بمدينة بني ملال+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل..متشرد يضرم النار في جسده وسط سوق بمدينة بني ملال+تفاصيل جد خطيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سوق الخضار الأسبوعي بمدينة بني ملال، شهد قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في اندلاع النيران بجسد متشرد معروف بالسوق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سوق الخضار الأسبوعي بمدينة بني ملال، شهد قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في اندلاع النيران بجسد متشرد معروف بالسوق.
وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ "محمد.ب" الملقب بـ "راكوبا"، كان في حالة تخدير نتيجة إدمانه على مخدر "الدوليو"، وخلال محاولته إشعال سيجارة، اندلعت به النيران في مشهد وصف بالخطير والمروع.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفور وقوع الحادث، هرعت إلى عين المكان وفتحت تحققيا في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل المتشرد في حالة جد حرجة إلى المستشفى الإقليمي لبني ملال لتلقي الإسعافات الضرورية.

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