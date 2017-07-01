إعتقال 19 مغربيا يورط جبهة البوليساريو دوليا وحقوقيا ﻿

في تطور لقضية 19 مغربيا الذين إعتقلتهم ميليشيات اليوليساريو الأسبوع الماضي، كشف الناشط الحقوقي والسياسي ''مصطفى سلمى '' أنه ''لأول مرة تصدر وزارة دفاع البوليساريو بيانا باعتقال أشخاص ، أرادت من خﻻله



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في تطور لقضية 19 مغربيا الذين إعتقلتهم ميليشيات اليوليساريو الأسبوع الماضي، كشف الناشط الحقوقي والسياسي "مصطفى سلمى " أنه "لأول مرة تصدر وزارة دفاع البوليساريو بيانا باعتقال أشخاص ، أرادت من خﻻله الجبهة أن تعطي قوة لحادثة اعتقال 19 مغربي شرق الحزام بشبهة المتاجرة في المخدرات".



وبحسب تدوينة "لمصطفى سلمى " على حسابه الفايسبوكي من العاصمة الموريتانية نواكشوط، "أن الموقوفين بجرم المتاجرة في المخدرات يحملون الجنسية المغربية، حيث اعتقدت البوليساريو أنها وضعت يدها على صيد ثمين تضرب به سمعة المغرب خارجيا، و لم تكن تدري أنها وضعت يدها على جمرة".





وأضاف سلمى ، "بأنه لم يتأكد للبوليساريو تورطها إﻻ بعد أن رفضت الجزائر أن يعتقل مواطنين مغاربة داخل أراضيها، و رفضت المينورسو التدخل في موضوعهم بحجة أنهم مدنيين خارج اختصاصها.. و رفض اﻻنتربول التدخل بحجة أنهم ليسوا ضمن قائمة المبحوث عنهم دوليا".



كما أن "الموقوفين ال 19 ينتمون الى قبائل ينتسب اليها غالبية المعتقلين في المغرب الذين تتبنى جبهة البوليساريو قضاياهم و تعتبرهم من مناضليها في جنوب المغرب... فقد وقعت جبهة البوليساريو في الحفرة التي حفرتها للمغرب، ووجدت نفسها وحيدة دوليا، و اليوم أو غدا ستواجه ضغط اهالي الموقوفين، كما ستواجه ضغط المنظمات الحقوقية فيما يتعلق باحترام حقوق الموقوفين، إذ ﻻ توجد بالمناطق الصحراوية شرق الحزام بنية تحتية عدلية ( ﻻ سجون رسمية و ﻻ محاكم )، و قد ظهرت أول بوادر انتهاك حقوق الموقوفين ال 19، بتسريب صورة لهم و هم في حالة اعتقال..".





