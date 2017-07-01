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إعتقال 19 مغربيا يورط جبهة البوليساريو دوليا وحقوقيا

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 18:52 إعتقال 19 مغربيا يورط جبهة البوليساريو دوليا وحقوقيا | بوليتيك
إعتقال 19 مغربيا يورط جبهة البوليساريو دوليا وحقوقيا
في تطور لقضية 19 مغربيا الذين إعتقلتهم ميليشيات اليوليساريو الأسبوع الماضي، كشف الناشط الحقوقي والسياسي ''مصطفى سلمى '' أنه ''لأول مرة تصدر وزارة دفاع البوليساريو بيانا باعتقال أشخاص ، أرادت من خﻻله


بوليتيك
شوف تيفي

في تطور لقضية 19 مغربيا الذين إعتقلتهم ميليشيات اليوليساريو الأسبوع الماضي، كشف الناشط الحقوقي والسياسي "مصطفى سلمى " أنه "لأول مرة تصدر وزارة دفاع البوليساريو بيانا باعتقال أشخاص ، أرادت من خﻻله الجبهة أن تعطي قوة لحادثة اعتقال 19 مغربي شرق الحزام بشبهة المتاجرة في المخدرات".

وبحسب تدوينة "لمصطفى سلمى " على حسابه الفايسبوكي من العاصمة الموريتانية نواكشوط، "أن الموقوفين بجرم المتاجرة في المخدرات يحملون الجنسية المغربية، حيث اعتقدت البوليساريو أنها وضعت يدها على صيد ثمين تضرب به سمعة المغرب خارجيا، و لم تكن تدري أنها وضعت يدها على جمرة".


وأضاف سلمى ، "بأنه لم يتأكد للبوليساريو تورطها إﻻ بعد أن رفضت الجزائر أن يعتقل مواطنين مغاربة داخل أراضيها، و رفضت المينورسو التدخل في موضوعهم بحجة أنهم مدنيين خارج اختصاصها.. و رفض اﻻنتربول التدخل بحجة أنهم ليسوا ضمن قائمة المبحوث عنهم دوليا".

كما أن "الموقوفين ال 19 ينتمون الى قبائل ينتسب اليها غالبية المعتقلين في المغرب الذين تتبنى جبهة البوليساريو قضاياهم و تعتبرهم من مناضليها في جنوب المغرب... فقد وقعت جبهة البوليساريو في الحفرة التي حفرتها للمغرب، ووجدت نفسها وحيدة دوليا، و اليوم أو غدا ستواجه ضغط اهالي الموقوفين، كما ستواجه ضغط المنظمات الحقوقية فيما يتعلق باحترام حقوق الموقوفين، إذ ﻻ توجد بالمناطق الصحراوية شرق الحزام بنية تحتية عدلية ( ﻻ سجون رسمية و ﻻ محاكم )، و قد ظهرت أول بوادر انتهاك حقوق الموقوفين ال 19، بتسريب صورة لهم و هم في حالة اعتقال..".


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المعرب البوليساريو الإعتقال 19 مغربيا شوف تيفي

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