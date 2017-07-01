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وشهد شاهد من أهلها .. روسيا قادرة على طرد الولايات المتحدة من سوريا وها علاش

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 18:45 وشهد شاهد من أهلها .. روسيا قادرة على طرد الولايات المتحدة من سوريا وها علاش | دولي
وشهد شاهد من أهلها .. روسيا قادرة على طرد الولايات المتحدة من سوريا وها علاش
قال رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، الجنرال ريموند توماس، إن التواجد العسكري الروسي في سوريا بدعم من نظام بشار الأسد، يمنح موسكو نفوذًا قد يصل إلى حد القدرة على طرد القوات الأمريكية.

"شوف تيفي"

قال رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، الجنرال ريموند توماس، إن التواجد العسكري الروسي في سوريا بدعم من نظام بشار الأسد، يمنح موسكو نفوذًا قد يصل إلى حد القدرة على طرد القوات الأمريكية.

جاءت تصريحات الجنرال الأمريكي خلال جلسة حوارية، عقدت على هامش مؤتمر "أسبين" الأمني بولاية كولورادو، حسب صحيفة  "أورينت نت" الالكترونية ونقلت وقائعها مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وقال الجنرال "توماس" إنه "رغم تشابه الهدف من التواجدين الأمريكي والروسي في سوريا، وهو محاربة تنظيم الدولة، إلا أن التواجد الأمريكي مهدد بتنامي النفوذ الروسي المدعوم من نظام الأسد"، بحسب الأناضول.

وأضاف أن "دعم نظام الأسد لروسيا يجعلها محصنة من القوانين الدولية". موضحاً أن "القانون الدولي يمكن أن يمنع الولايات المتحدة من البقاء لفترة طويلة المدى في سوريا، لتدخلها غير الشرعي بحسب المواثيق الدولية، على عكس الوجود الروسي".

 

 

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المغرب شوف تيفي روسيا قادرة طرد امريكا من سوريا القوانين الدولية الجنرال توماس

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