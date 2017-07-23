صادم...لأول مرة في التاريخ المسجد الأقصى بالقدس الآن بلا أذان ولا إمام ولا مصلين ﻿

المغرب؛شوف تيفي؛المسجد الاقصى؛بلا اذان؛بلا إمام؛ولا مصلين؛القدس المحتلة

" شوف تيفي"

في خبر صادم على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن مجموعة من نشطاء الفايسبوك خبر فقدان سيطرة دار الأوقاف في مدينة القدس المحتلة على المسجد الأقصى بالكامل.

معزين الأمة الاسلامية في مصابها الجلل بتدوينة تأبينية ملؤها المواساة ترحما على روح المسجد الاقصى، هذا نصها:



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

ان المسجد الأقصى الآن بلا أذان ولا إمام ولا مصلين.

اللهم إنا نستودعك أقصانا

اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إنك انت رب المستضعفين فإلى من تكلنا يا أرحم الراحمين.



هذا وطالب النشطاء الفايسبوكيون ترديد هذا الدعاء حتى يلف العالم :



"اللهم بحق لا إله إلا الله وثقلها في الميزان وبكل أسمائك الحسنى وعظمتها يا من يقول للشيء كن فيكون أسألك أن تنزل على الأقصى من جنودك وملائكتك من يدافعون عنه كما أرسلت من قبل الطير الأبابيل التي قضت على أبرهة برحمتك يا ارحم الراحمين".



