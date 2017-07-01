''رجب طيب أردوغان'' يغادر السعودية في اتجاه الكويت لبحث أزمة حصار قطر ﻿

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إلى مدينة جدة، غربي المملكة العربية السعودية، أولى محطات الجولة الخليجية، التي تشمل أيضاً الكويت وقطر، التي يسعى من خلالها لإنهاء الأزمة الخليجية

دولي

وكالات





وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إلى مدينة جدة، غربي المملكة العربية السعودية، أولى محطات الجولة الخليجية، التي تشمل أيضاً الكويت وقطر، التي يسعى من خلالها لإنهاء الأزمة الخليجية القائمة منذ أكثر من 6 أسابيع.



ووفق مواقع إعلامية خليجية، كان في استقبال الرئيس التركي،عند وصول طائرته إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عدد من المسؤولين السعوديين.



ومباشرة بعد الإنتهاء من مراسيم الإستقبال، إلتقى الرئيس التركي عاهل المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يغادر إلى دولة الكويت.





