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رسميا...''المهداوي'' يتابع بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة...وهاهي تهمته..

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 17:04 رسميا...المهداوي يتابع بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة...وهاهي تهمته.. | بوليتيك
رسميا...''المهداوي'' يتابع بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة...وهاهي تهمته..
كشفت مصادر مطلعة، أن الزميل الصحفي ''حميد المهداوي'' الذي أحيل على السجن المحلي بالحسيمة في حالة إعتقال إحتياطي، سيتابع بالقانون الجنائي وليس بالقانون الخاص بالصحافة.

شوف تيفي


كشفت مصادر مطلعة، أن الزميل الصحفي ''حميد المهداوي'' الذي أحيل على السجن المحلي بالحسيمة في حالة إعتقال إحتياطي، سيتابع بالقانون الجنائي وليس بالقانون الخاص بالصحافة.

وأضاف ذات المصدر، أن النيابة العامة وجهت بشكل رسمي لحميد المهداوي تهمة '' تحريض أشخاص على إرتكاب جنح بواسطة الخطاب و''الصياح'' في مكان عمومي والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها''، وهو ما يعني بشكل صريح متابعة المعتقل وفق بنود القانون الجنائي.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية للحسيمة صبيحة اليوم متابعة الصحفي ''حميد المهداوي'' في حالة إعتقال، بعد بثه لفيديو مصور من مدينة الحسيمة عشية المظاهرة الإحتجاجية الممنوعة، يوم الخميس الأسود الماضي.


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أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

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