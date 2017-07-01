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مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها...

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 16:33 مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها... | حوادث و حقوق
مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها...
اندلعت معركة خطيرة بين أسرتين عربيتين في ضاحية ويدينغ في برلين، ما أضطر الشرطة إلى التدخل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''dw'' الألماني أمس السبت.

 

"شوف تيفي"


اندلعت معركة خطيرة بين أسرتين عربيتين في ضاحية ويدينغ في برلين، ما أضطر الشرطة إلى التدخل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "dw" الألماني أمس السبت.

وأوضح الموقع الألماني أن 75 شرطيا تدخلوا لفك الشجار والسيطرة على الوضع في شجار حدث بعد أن انتزع مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً حجاب فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً بالقوة ، وأمسك بعنق أخرى تبلغ من العمر 17 عاماً.

وأضاف الموقع ذاته أن الفتاتين المحجبتين اللثان تعرضتا للاعتداء من أصول سورية، موضحا أن دورية الشرطة التي وصلت إلى موقع العراك، لم تتمكن من السيطرة على الحادث واضطرت إلى استدعاء قوات أخرى، بعد أن شاهدت أن أكثر من 80 شخصاً يشتركون في العراك.

وأكد ذات الموقع أن أحد أفراد الشرطة، تعرض لإصابة بسيطة في قدمه بعد ضربه بزجاجة، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة تعرضوا للمقاومة خلال محاولتهم القبض على المتشاجرين، وقد تم إلقاء القبض على 11 شخصاً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً.

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أمس 21:57 GMT

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