يا ربي السلامة.. عصابة تقتل شابا بطريقة بشعة بخنيفرة ﻿

اهتزت منطقة أروكو ضواحي خنيفرة، يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب متزوج، أقدم 6 أشخاص على قتله بطريقة جد بشعة من خلال توجيه طعنات له.

"شوف تيفي"



اهتزت منطقة أروكو ضواحي خنيفرة، يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب متزوج، أقدم 6 أشخاص على قتله بطريقة جد بشعة من خلال توجيه طعنات له.

وحسب مصادر خنيفرية فإن الشاب الضحية المتزوج والأب لطفلين، تفاجأ بأفراد العصابة، وهم يعترضون سبيله، قبل أن يقوموا بطعنه والاعتداء عليه بالضرب لأسباب تبقى مجهولة قد تكون لها علاقة بتصفية حسابات.

وأوضحت المصادر ذاتها إن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من إيقاف أربعة أفراد منتمين لهذه العصابة بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورطين والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة.