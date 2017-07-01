 يا ربي السلامة.. عصابة تقتل شابا بطريقة بشعة بخنيفرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجب طيب أردوغان يغادر السعودية في اتجاه الكويت لبحث أزمة حصار قطر | دولي

''رجب طيب أردوغان'' يغادر السعودية في اتجاه الكويت لبحث أزمة حصار قطر

رسميا...المهداوي يتابع بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة...وهاهي تهمته.. | بوليتيك

رسميا...''المهداوي'' يتابع بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة...وهاهي تهمته..

عاجل..فاجعة تهز سلا..وها شنو وقع في الشاطئ بعد مباراة لكرة القدم | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز سلا..وها شنو وقع في الشاطئ بعد مباراة لكرة القدم

مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها... | حوادث و حقوق

مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها...

بالفيديو..شوفو ردة فعل الملك محمد السادس بعدما تلاقا بأسرة ريفية... | مجتمع

بالفيديو..شوفو ردة فعل الملك محمد السادس بعدما تلاقا بأسرة ريفية...

يا ربي السلامة.. عصابة تقتل شابا بطريقة بشعة بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عصابة تقتل شابا بطريقة بشعة بخنيفرة

بسبب أحداث الحسيمة.. الهاكا يوجه إنذارا لـميدي 1 تي في إثر بثها لصور ومشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه | صحافة

بسبب أحداث الحسيمة.. الهاكا يوجه إنذارا لـ''ميدي 1 تي في'' إثر بثها لصور ومشاهد ''أخذت في سياق غير ذلك

بالصور..بعد مول البندير: بنكيران داير مكانة الثمن ديالها 33 مليون سنتيم | منوعات

بالصور..بعد مول البندير: بنكيران داير مكانة الثمن ديالها 33 مليون سنتيم

أمريكا... المغرب بلد مستقر وسط محيط إقليمي متوثر | بوليتيك

أمريكا... المغرب بلد مستقر وسط محيط إقليمي متوثر

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

يا ربي السلامة.. عصابة تقتل شابا بطريقة بشعة بخنيفرة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 16:19 يا ربي السلامة.. عصابة تقتل شابا بطريقة بشعة بخنيفرة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. عصابة تقتل شابا بطريقة بشعة بخنيفرة
اهتزت منطقة أروكو ضواحي خنيفرة، يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب متزوج، أقدم 6 أشخاص على قتله بطريقة جد بشعة من خلال توجيه طعنات له.

"شوف تيفي"


اهتزت منطقة أروكو ضواحي خنيفرة، يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب متزوج، أقدم 6 أشخاص على قتله بطريقة جد بشعة من خلال توجيه طعنات له.

وحسب مصادر خنيفرية فإن الشاب الضحية المتزوج والأب لطفلين، تفاجأ بأفراد العصابة، وهم يعترضون سبيله، قبل أن يقوموا بطعنه والاعتداء عليه بالضرب لأسباب تبقى مجهولة قد تكون لها علاقة بتصفية حسابات.

وأوضحت المصادر ذاتها إن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من إيقاف أربعة أفراد منتمين لهذه العصابة بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورطين والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خنيفرة جريمة قتل الضحية الدرك الملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..فاجعة تهز سلا..وها شنو وقع في الشاطئ بعد مباراة لكرة القدم | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز سلا..وها شنو وقع في الشاطئ بعد مباراة لكرة القدم

مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها... | حوادث و حقوق

مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها...

عاجل بالفيديو والصور..القنيطرة تنجو من فاجعة حقيقية: طوبيس خرج على الطريق ودخل في منزل | حوادث و حقوق

عاجل بالفيديو والصور..القنيطرة تنجو من فاجعة حقيقية: طوبيس خرج على الطريق ودخل في منزل

بالصور..شيبانيات في أوروبا كيتهلاو في اللاجئين بالفلوس مقابل ممارسة الجنس معهن+تفاصيل جد مثيرة | حوادث و حقوق

بالصور..شيبانيات في أوروبا كيتهلاو في اللاجئين بالفلوس مقابل ممارسة الجنس معهن+تفاصيل جد مثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم...شابة جميلة بغا يقتلها خالها...توجه صرخة قوية للمغاربة | حالة خاصة
منذ 21 دقيقة

فيديو صادم...شابة جميلة بغا يقتلها خالها...توجه صرخة قوية للمغاربة

جنازة الملك الراحل الحسن الثاني: شاهد لحظة حمل الملك محمد السادس لنعش والده الراحل‎ | قنوات أخرى

جنازة الملك الراحل الحسن الثاني: شاهد لحظة حمل الملك محمد السادس لنعش والده الراحل‎

واش بصح المغارية لي كايستخدمو الفايسبوك و التويتر و الانستغرام كايكونو سطحيين؟ | نسولو الناس

واش بصح المغارية لي كايستخدمو الفايسبوك و التويتر و الانستغرام كايكونو سطحيين؟

بالفيديو.. تقليص حمام نافورة ساحة محمد الخامس بسبب الفضلات ! | قنوات أخرى

بالفيديو.. تقليص حمام نافورة ساحة محمد الخامس بسبب الفضلات !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رجب طيب أردوغان يغادر السعودية في اتجاه الكويت لبحث أزمة حصار قطر | دولي
منذ 6 دقائق

''رجب طيب أردوغان'' يغادر السعودية في اتجاه الكويت لبحث أزمة حصار قطر

رسميا...المهداوي يتابع بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة...وهاهي تهمته.. | بوليتيك

رسميا...''المهداوي'' يتابع بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة...وهاهي تهمته..

عاجل..فاجعة تهز سلا..وها شنو وقع في الشاطئ بعد مباراة لكرة القدم | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز سلا..وها شنو وقع في الشاطئ بعد مباراة لكرة القدم

مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها... | حوادث و حقوق

مراهق ينزع حجاب فتاة بالقوة ومعركة خطيرة اندلعت بعد ذلك بعد تدخل أسرتها...

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.