بالصور..بعد مول البندير: بنكيران داير مكانة الثمن ديالها 33 مليون سنتيم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر مهدي بنكيران وهو يضع ساعة يد قيل إنها سعرها يفوق 33 مليون سنتيم.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر مهدي بنكيران وهو يضع ساعة يد قيل إنها سعرها يفوق 33 مليون سنتيم.

وحسب ناشري هذه الصورة فإن "ماركة" الساعة التي يضعها بنكيران هي "louis vuitton hublot" وبالتالي فإن سعرها مرتفع جدا، موضحين أن نجوم العالم والمشاهير ظهروا في العديد من الصور وهم يضعون هذه الساعة ومن بينهم لاعب فريق برشلونة "نيمار داسيلفا".

وتفاعل النشطاء بكثافة مع الصورة، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم الكبيرة بعد علمهم بسعر هذه الساعة، في حين أوضح آخرون أن "الماركة" المذكورة بها ساعات يتجاوز سعرها 100 مليون سنتيم.