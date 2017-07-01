أمريكا... المغرب بلد مستقر وسط محيط إقليمي متوثر ﻿

أشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الخاص بسنة 2016، بجهود المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب، وأن المملكة شريك مهم لأمريكا، وأنه احتفظ على إستقراره وسط محيط إقليمي متوثر .

بوليتيك

شوف تيفي





أشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الخاص بسنة 2016، بجهود المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب، وأن المملكة شريك مهم لأمريكا، وأنه احتفظ على إستقراره وسط محيط إقليمي متوثر .



وبحسب التقرير السنوي الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، فالمملكة المغربية تمتلك استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن تدابير أمنية يقظة ومتطورة، تعتمد كذلك على تعاون إقليمي ودولي محكم فضلا عن السياسات المطبقة لمكافحة التطرف.



وقال التقرير الأمريكي أن صناع القرار بالمملكة المغربية، تكلفوا بمهمة مكافحة الإرهاب، بل جعلتها الحكومات المتعاقبة أولوية قصوى منذ أن تعرضت البلاد لهجمات انتحارية في الدار البيضاء في عام 2003، وقد تعزز هذا التركيز بالاعتداءات التي وقعت في عامي 2007 و2011، حيث أثمرت جهود مكافحة الإرهاب في المغرب إلى التخفيف بشكل فعال من خطره، إلى حد كبير سنة 2016.



ووفق تقرير بلاغ الخارجية الأمريكية، فقد أبلغت السلطات خلال العام المنصرم عن تفكيك مجموعات متعددة لها علاقة مع شبكات دولية تضم تنظيم "الدولة" و "القاعدة" في المغرب الإسلامي وجبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، حيث أنه في يوم 19 فبراير من سنة 2016، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن تفكيك خلية مؤلفة من 10 أفراد كانت قد أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإرهابي وتعتزم استخدام مغربي عمره 16 عاما كمهاجم انتحاري لشن هجمات على المؤسسات العمومية وشخصيات مغربية بارزة، كت تمكنت عناصر المكتب من الإستيلاء على أسلحة وذخائر ومواد لصنع القنابل، إذ تعمل الخلية في مدن متعددة، منها الصويرة ومكناس وسيدي قاسم.



أما في 13 ماي من نفس السنة، فقد ألقى المكتب القضائي المعروف إختصارا بالبسيج، القبض على مواطن تشادي في طنجة، زعم أن مسؤولين بتنظيم الدولة جنده لتنظيم خلية إرهابية تتألف من جزائريين ومغاربة لمهاجمة المباني الدبلوماسية الغربية والمواقع السياحية في المغرب، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.



وفي 4 أكتوبر من السنة الماضية، ألقت الشرطة القبض على 10 نساء واستولت على مجموعة من المواد الكيميائية ومواد صنع القنابل في الرباط، حيث كانت الجماعة تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية في مواقع متعددة، في حين تم يوم 4 نوفمبر 2016 في مدينة تطوان، تفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة أفراد مؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية كانوا قد قاموا بتدريب شبه عسكري في الغابات القريبة، وذكرت وزارة الداخلية أن أعضاء هذه الخلية كانوا ينوون الانضمام إلى داعش في ليبيا أو العراق أو سوريا.







