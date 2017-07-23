عاجل بالفيديو والصور..القنيطرة تنجو من فاجعة حقيقية: طوبيس خرج على الطريق ودخل في منزل ﻿

كادت مدينة القينيطرة، أن تشهد قبل قليل من يومه الأحد، كارثة حقيقية قد تسقط أرواح العشرات من الأشخاص، عقب انحراف حافلة للنقل العمومي عن مسارها واصطدامها بشكل قوي بحائط أحد المنازل.

"شوف تيفي"

كادت مدينة القينيطرة، أن تشهد قبل قليل من يومه الأحد، كارثة حقيقية قد تسقط أرواح العشرات من الأشخاص، عقب انحراف حافلة للنقل العمومي عن مسارها واصطدامها بشكل قوي بحائط أحد المنازل.

وحسب المعطيات الخاصة بهذا الحادث فإن سائق سيارة أجرة صغيرة تجاوز علامة "قف"، ما جعل الحافلة وتجنبا للاصطدام بالسيارة يغير مساره قبل أن يصطدم في مسهد وصف بالخطير والمروع بحائط المنزل.

وأوضحت هذه المعطيات أن سائق الحافلة رقم 25 كان له الفضل في عدم سقوط قتلى خلال هذا الحادث الذي أسفر عن إصابة بعض الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب ردة فعله السريعة التي لم تجنبه الاصطدام بالمنزل الذي انهارت واجهته الأمامية.