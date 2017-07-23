بالصور..شيبانيات في أوروبا كيتهلاو في اللاجئين بالفلوس مقابل ممارسة الجنس معهن+تفاصيل جد مثيرة ﻿

كشفت مجلة ''داس بيبر'' النمساوية، عبر موقعها الإلكتروني خلال الأسبوع الجاري، عن تفاصيل جد مثيرة وصادمة، بخصوص دخول لاجئين من دول عربية في علاقات جنسية مع مسنات مقابل المال.

"شوف تيفي"

كشفت مجلة "داس بيبر" النمساوية، عبر موقعها الإلكتروني خلال الأسبوع الجاري، عن تفاصيل جد مثيرة وصادمة، بخصوص دخول لاجئين من دول عربية في علاقات جنسية مع مسنات مقابل المال.



وأوضحت المجلة أن ثلاثة لاجئين من بينهم عربيان، كشفوا لها عن الطريقة التي ربطوا بها علاقة مع المسنات اللائي استغللن وضعهم من أجل الدفع بهم إلى ممارسة الجنس مقابل المال.

وأضافت المجلة أن من بين هؤلاء شاب عراقي، يبلغ من العمر 24 سنة، كان يعمل في بلاده كمدرب لياقة بدنية، وخلال وصوله للنمسا كلاجئ تعرف إلى مسنة تبلغ من العمر خمسين سنة، عبرت عن إعجابها الكبير بجسده عقب اللقاء بينهما في ملهى ليلي، ودخلت معه في علاقة جنسية للعديد من المرات، ما جعل علاقتهما تتطور.

وأكدت ذات المصادر أن شابين آخرين، كشفا عن ربطهما لعلاقة جسنية مع مسنات استغلين حاجتهم إلى المال ولمكان للسكن، موضحا أن بين المسنات متزوجات يقمن بمطاردة اللاجئين.