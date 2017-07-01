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يا ربي السلامة..''خال'' حاول قتل ابن شقيقته بالبيضاء..والنهاية جد مأساوية

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 14:55 يا ربي السلامة..خال حاول قتل ابن شقيقته بالبيضاء..والنهاية جد مأساوية | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..''خال'' حاول قتل ابن شقيقته بالبيضاء..والنهاية جد مأساوية
اهتز مشروع أناسي بالبيضاء، أخيرا، على وقع مأساة حقيقية، بطلها ''خال'' ، أقدم على محاولة قتل ابنة شقيقته من خلال رميها من سطح منزل أسرتها في مشهد وصف بالمروع والخطير.

''شوف تيفي''

اهتز مشروع أناسي بالبيضاء، أخيرا، على وقع مأساة حقيقية، بطلها ''خال'' ، أقدم على محاولة قتل ابنة شقيقته من خلال رميها من سطح منزل أسرتها في مشهد وصف بالمروع والخطير.
وحسب الضحية في تصريح أدلت به لـ ''شوف تيفي'' يومه الأحد، فإنها تفاجأت بخالها الذي يرفض خروجها لوحدها وهو يقوم بالاعتداء عليها عقب مغادرتها المنزل لافراغ النفايات دون علمه، لتتطور الأمور بينهما بعد أن قام بنقلها بالقوة إلى سطح منزل الأسرة، ليقوم في لحظة غضب بالرمي بها في محاولة منه انهاء حياتها.

وأكدت الضحية البالغة من العمر 17 سنة، والتي ترقد بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء بأن اصطدامها مع الأرض، تسبب في إصابتها بجروح وكسور جد خطيرة على مستوى الحوض منعتها من الحركة، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية، أوقفت خالها الذي أحيل على السجن المحلي عين السبع ''عكاشة.

تفاصيل جد خطيرة ومؤلمة على لسان الضحية، انتظروها قبل قليل على قناتكم ''شوف تيفي''

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مشروع أناسي البيضاء مشهد المستشفى الجامعي ابن رشد

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أمس 21:57 GMT

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