عاجل..إحالة "حميد المهداوي" على السجن المدني بالحسيمة بتهمة التحريض على الاحتجاج والتظاهر... ﻿

أكد الحبيب حاجي أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، قد قرر إحالة الصحفي ''حميد المهداوي'' على السجن المدني بالحسيمة، وتحديد جلسة لمحاكمته يوم غد الإثنين زوالا.

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أكد الحبيب حاجي أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، قد قرر إحالة الصحفي "حميد المهداوي" على السجن المدني بالحسيمة، وتحديد جلسة لمحاكمته يوم غد الإثنين زوالا.

وأضاف المحامي، أن النيابة العام بالمحكمة الإبتدائية قررت متابعة موكله في حالة إعتقال بتهمة "التحريض على الإحتجاج والتظاهر" موضحا بأن المهداوي أحيل على السجن إحتياطيا إلى حين البث في قضيته، يوم غد الإثنين زوالا في أول جلسة لمحاكمته بالمنسوب إليه.

وأضاف حاجي، أنه حضر إلى جانب عددا من المحامين، لجلسة الإستماع إلى حميد المهداوي من قبل النيابة العامة، مؤكدا بأن الدفاع طالب بحفظ مسطرة متابعة حميد المهداوي.