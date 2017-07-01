في ظل الإحتجاجات...''محمد حصاد'' يستدعي ست مركزيات نقابية لمقر وزارة التعليم ﻿

صرح مصدر نقابي ''لشوف تيفي'' أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ''محمد حصاد''، إستدعى النقابات الست الأكثر تمثيلية قطاعيا لمقر الوزارة يوم 25 يوليوز 2017 لتنظيم اول جلسة للحوار الإجتماعي بشقه



بوليتيك

شوف تيفي





صرح مصدر نقابي ''لشوف تيفي'' أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ''محمد حصاد''، إستدعى النقابات الست الأكثر تمثيلية قطاعيا لمقر الوزارة يوم 25 يوليوز 2017 لتنظيم اول جلسة للحوار الإجتماعي بشقه القطاعي الخاص بالتعليم.



ووفق ذات المصدر، فاللقاء يأتي في ظل الإعتصامات والإحتجاجات التي تعرفها عددا من الأكاديميات والنيابات الإقليمية ضد نتائج الحركة الإنتقالية الأخيرة التي أغضبت أعضاء هيئة التدريس، كما جاءت الدعوة وفاءا لوعد وزير التربية بلقاء النقابات التعليمية قبل متم شهر يوليوز الجاري لتقديم إجابات حول الملفات الإجتماعية الخاصة بموظفي القطاع و خاصة ملفات الموظفين بالسلمين 7 و 8 -ضحايا النظامين الأساسيين- و اساتذة السلم 9 و الترقية بالشهادات و تغيير الإطار و المكلفين خارج إطارهم الأصلي و أطر الإدارة بالإضافة لملفات مستعجلة خاصة بالنظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية.



وحسب ذات المصدر، فاللقاء سيتطرق كذلك، ''لمطلب النقابات بتنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى تنفيذ مضامين اتفاقي 19 و21 أبريل 2016 وكذا المعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين، والإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية بما يتناسب ومهامهم التي يزاولونها، والتعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجو مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وأطر الإدارة بالإسناد والكشف عن كيفية إدماجهم في الإطار الجديد الذي كان مطلبهم لعدة سنوات، وحاملو الشهادات الجامعية، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي'' وفق ذات المصدر.





