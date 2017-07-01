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حصري..هذه هي حقيقة مرض أبيضار بمرض السرطان+تفاصيل تظهر لأول مرة والقضية فشي شكل

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 14:31 حصري..هذه هي حقيقة مرض أبيضار بمرض السرطان+تفاصيل تظهر لأول مرة والقضية فشي شكل | ثقافة و فنون
حصري..هذه هي حقيقة مرض أبيضار بمرض السرطان+تفاصيل تظهر لأول مرة والقضية فشي شكل
بعد أيام من نشرها لتدوينة مثيرة للجدل على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، والتي كشفت من خلالها إصابتها بمرض خبيث على مستوى الحلق، نفى مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' ما نشرته لبنى أبيضار، مؤكدا أن بطلة ''الزين

"شوف تيفي"

بعد أيام من نشرها لتدوينة مثيرة للجدل على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، والتي كشفت من خلالها إصابتها بمرض خبيث على مستوى الحلق، نفى مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" ما نشرته لبنى أبيضار، مؤكدا أن بطلة "الزين اللي فيك" في حالة صحية جيدة ولا تعاني من أي مرض خطير.

وأوضح المصدر ذاته أن لبنى أبيضار، حلت خلال الأسبوع الجاري بمصحة توجد بالدائرة 75 بالعاصمة الفرنسية باريس، و قامت بها ببعض الفحوصات التي كشفت أن إصابتها بالسعال هو أمر عادي نتيجة وجود بقعة صغيرة سوداء على مستوى "الرئة"، مشيرا إلى أنها غادرت المصحة ولم ترقد بها طويلا.

وأكد ذات المصدر أن إصابة أبيضار على مستوى الرئة أمر عادي ولا يشكل خطرا على حياتها، موضحا أن وجود بقعة سوداء بالرئة لدى البعض تكون ناجمة إما نتيجة تلوث الهواء أو التدخين أو نتيجة شرب الكحول.

وشدد مصدر "شوف تيفي" على نفيه المطلق لإصابة أبيضار بمرض السرطان على مستوى الحلق وخضوعها للعلاج الكيماوي، معبرا عن استغرابه الكبير لنشرها لتدوينتها  الشهيرة.

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المغرب شوف تيفي لبنى ابيضار مرض خطير المصحة

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أمس 21:57 GMT

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