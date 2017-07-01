مثير وصادم.. نايضة في المسبح بسبب منع مغربيات من السباحة بالبوركيني ﻿

شهد مسبح بمدينة بادوفا الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، واقعة مثيرة للجدل، أبطالها مغربيات تعرضن للإهانة خلال محاولة إيطاليين، طردههن من أحد المسابح، بسبب لباسهن الخاص بالسباحة ''البوركيني''.

"شوف تيفي"



شهد مسبح بمدينة بادوفا الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، واقعة مثيرة للجدل، أبطالها مغربيات تعرضن للإهانة خلال محاولة إيطاليين، طردههن من أحد المسابح، بسبب لباسهن الخاص بالسباحة "البوركيني".

وحسب مصادر إعلامية إيطالية فإن ما وقع في المسبح تسبب في إحراج للمغربيات ولإدراة مسبح المركب الرياضي ببلدة Montegrotto Terme، حيث حاولت هذه الإدارة تهدئة الوضع، نظرا لتعالي أصوات المحتجين الذين رفضوا سباحة المغربيات بلباس المسلمات الخاص بالسباحة.

وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة المسبح، أخبرت المحتجين عن رفضها لفكرة طرد المغربيات، وهو الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى مغادرة المسبح والتأكيد على عدم العودة إليه مرة أخرى.



