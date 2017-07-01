بعد قرار العزل...حزبا ''البيجيدي '' و ''الكتاب'' ينسقون للحصول على رئاسة بلدية مرتيل ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والإشتراكية عقدا إجتماعا تنسيقيا بينهما، لتعويض رئيس المجلس البلدي لمارتيل ''علي أمنيول'' الذي توصل بقرار العزل من طرف وزير



بوليتيك

شوف تيفي





كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والإشتراكية عقدا إجتماعا تنسيقيا بينهما، لتعويض رئيس المجلس البلدي لمارتيل ''علي أمنيول'' الذي توصل بقرار العزل من طرف وزير الداخلية.



وأضاف ذات المصدر، أن مسؤولي ''البيجيدي '' بمدينة مارتيل توصلا بقرار من إدارة الحزب للحفاظ على التحالف الإستراتيجي وتأكيده عبر التنسيق لإعادة النائب الأول للرئيس المعزول المنتمي لحزب الكتاب إلى منصب رئاسة بلدية مرتيل.



ووفق ذات المصدر، فسوف يتم تعويض الرئيس وعضو آخر بالمجلس الذين تم إسقاطهما من المنصب بعد حكم قضائي، وتوصلهما بقرار العزل من طرف وزير الداخلية، بعضوين آخرين طبقا لترتيب اللائحة ، وهما العضوين الذين غابا عن الإجتماع لأسباب مازالت مجهولة.





وإستنادا لذات المصدر، فعملية التصويت على الرئيس الجديد، ستتم في الأيام المقبلة، لتعويض الرئيس ومستشار آخر، حيث تشير آخر المعطيات أن ''البيجيدي '' وافق على دعم محامي مقرب من نبيل بن عبد الله لترؤس بلدية مارتيل، التي تعيش حركة إقتصادية صعبة رغم فصل الصيف.





